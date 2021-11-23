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В Кремле оценили слова Лукашенко о диалоге с Навальным
23 ноября 2021, 16:00 • 258 • Политика
В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах с оппозицией.
В Кремле прокомментировали слова из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко на вопрос о диалоге с оппозицией.
Лукашенко в интервью британской Би-би-си заявил, что может начать диалог с убежавшей из Белоруссии после выборов Светланой Тихановской, если президент России Владимир Путин начнёт переговоры с осуждённым блогером Алексеем Навальным.
"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - отметил Песков.
Представитель Кремля также ответил на вопрос, с кем Лукашенко следует вести переговоры из представителей оппозиции Белоруссии.
"Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего", - отметил Песков. По его словам, не может идти речи о каком-либо давлении на Лукашенко со стороны России.
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