Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о диалоге с Навальным

23 ноября 2021, 16:00  •  258 • Политика
В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах с оппозицией.
В Кремле прокомментировали слова из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко на вопрос о диалоге с оппозицией.
Лукашенко в интервью британской Би-би-си заявил, что может начать диалог с убежавшей из Белоруссии после выборов Светланой Тихановской, если президент России Владимир Путин начнёт переговоры с осуждённым блогером Алексеем Навальным.
"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - отметил Песков.
Представитель Кремля также ответил на вопрос, с кем Лукашенко следует вести переговоры из представителей оппозиции Белоруссии.
"Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего", - отметил Песков. По его словам, не может идти речи о каком-либо давлении на Лукашенко со стороны России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





258
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 10:45
Включение части России в турецкую карту прокомментировали в Анкаре
23 ноября 2021, 10:10
Если фантазии Киева воплотятся в реальность: Историк назвал последствия войны с Россией
23 ноября 2021, 04:55
В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
20 ноября 2021, 19:45
Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
17 ноября 2021, 15:50
"Не видел такого позора": в Литве заявили об унижении страны из-за Тихановской
18 ноября 2021, 20:25
Оправдания из МИД Германии: Россия "просто не приняла"
19 ноября 2021, 22:40
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.