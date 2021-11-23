В Кремле оценили слова Лукашенко о диалоге с Навальным

В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах с оппозицией.

В Кремле прокомментировали слова из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко на вопрос о диалоге с оппозицией.

Лукашенко в интервью британской Би-би-си заявил, что может начать диалог с убежавшей из Белоруссии после выборов Светланой Тихановской, если президент России Владимир Путин начнёт переговоры с осуждённым блогером Алексеем Навальным.

"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - отметил Песков.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, с кем Лукашенко следует вести переговоры из представителей оппозиции Белоруссии.

"Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего", - отметил Песков. По его словам, не может идти речи о каком-либо давлении на Лукашенко со стороны России.