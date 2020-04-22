В Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть

России надо дождаться эффекта от заключенной по нефти сделки ОПЕК+. Об этом заявил в среду, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на рынке нефти.

По словам Пескова, динамика сохраняется отрицательная. «Смотреть надо не по одному дню или неделе, а в более длительной перспективе», — сказал представитель Кремля.

Ранее в среду стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе уменьшилась на $5,92 — до $11,59 за баррель. В этот же день цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель.

Накануне цена барреля этой нефти поднялась до $17,51. 20 апреля цена барреля североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений.

В Кремле уверены, что не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».