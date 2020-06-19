Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и дви...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Главная / Политика

В Кремле оценили силу влияния Путина на Трампа

19 июня 2020, 15:00  •  84 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
В России вступились за лидера США
У Москвы нет повода думать, что американским президентом Дональдом Трампом легко манипулировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня.
"Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке", – заявил Песков.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание бывшего советника Трампа Джона Болтона о том, что российский лидер умело воздействует на американского коллегу, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин уже не раз давал публичную оценку Трампу, передает РИА "Новости".
Ранее в американской прессе появились выдержки из книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Болтона, в которой он упрекал Трампа в необразованности и попытках вести тайные игры в свою пользу. В ответ Трамп назвал бывшего подчиненного болваном.
Прежде Трампу не раз приходилось выслушивать обвинения в свой адрес. В том числе его подозревали в сговоре с Кремлем во время предыдущей избирательной кампании в 2016 году. Инициированное демократами расследование показало беспочвенность подобных подозрений. Сейчас американцам снова предстоят выборы главы Белого дома, и противники Трампа активизировались.
О том, как общается с подчиненными президент России, ранее стало известно из телесюжета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
19 июня 2020, 09:00
Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."
19 июня 2020, 00:00
Аукнулись раскольники: Против Порошенко возбуждено уголовное дело за экстремизм
19 июня 2020, 13:00
Названа причина смерти экс-главы Чувашии. Это не коронавирус
19 июня 2020, 11:00
Разведка США провалилась в Сирии: Сатановский по секрету рассказал, как русским пришлось помогать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
14 июня 2020, 06:00
Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь!
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.