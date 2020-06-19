|
В Кремле оценили силу влияния Путина на Трампа
19 июня 2020, 15:00 • 84 • Политика
В России вступились за лидера США
У Москвы нет повода думать, что американским президентом Дональдом Трампом легко манипулировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня.
"Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке", – заявил Песков.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание бывшего советника Трампа Джона Болтона о том, что российский лидер умело воздействует на американского коллегу, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин уже не раз давал публичную оценку Трампу, передает РИА "Новости".
Ранее в американской прессе появились выдержки из книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Болтона, в которой он упрекал Трампа в необразованности и попытках вести тайные игры в свою пользу. В ответ Трамп назвал бывшего подчиненного болваном.
Прежде Трампу не раз приходилось выслушивать обвинения в свой адрес. В том числе его подозревали в сговоре с Кремлем во время предыдущей избирательной кампании в 2016 году. Инициированное демократами расследование показало беспочвенность подобных подозрений. Сейчас американцам снова предстоят выборы главы Белого дома, и противники Трампа активизировались.
О том, как общается с подчиненными президент России, ранее стало известно из телесюжета.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2020, 12:00
|
14 июня 2020, 06:00
|
16 июня 2020, 17:00
|
15 июня 2020, 08:00
|
16 июня 2020, 09:00
|
13 июня 2020, 20:00
|
18 июня 2020, 02:00