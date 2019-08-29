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В Кремле оценили шансы на проведение встречи в «нормандском формате»

29 августа 2019, 04:54  •  58 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 августа, заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».
«Мы склонны дождаться встречи помощников, которые и должны вывести переговоры на высший уровень. Есть общий настрой, что надо проводить саммит и возобновлять работу в рамках нормандской четверки. Но Путин говорил, что встречу надо подготовить, чтобы она была результативной для всех участников», — сказал Песков.
26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. По его словам, соответствующие планы уже обсуждались с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В июле Зеленский предложил Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе», при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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