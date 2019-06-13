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В Кремле оценили размещение беспилотников США в Польше

13 июня 2019, 23:09  •  58 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников. Ранее соответствующее соглашение заключили глава США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда.
«Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения. И делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали России», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга в четверг, 13 июня.
Ранее 13 июня сообщалось, что Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение было обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.
12 июня Трамп заявил, что обсуждал с Дудой вопрос размещения в Польше 2 тыс. военных. Их планировалось перебросить из Германии.
Варшава неоднократно просила Вашингтон об увеличении числа военных из-за якобы существующей российской угрозы. В Москве отмечали, что скопление сил НАТО вблизи российских границ приведет к росту напряженности в регионе.

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