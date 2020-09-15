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В Кремле оценили появление новых партий в России
15 сентября 2020, 19:40 • 46 • Политика
Появление новых политических партий в России — это востребованный процесс. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в новых партиях молодое поколение ищет то, чего не видит в существующих политических силах. «Это нормальный процесс, процесс политического развития страны», — отметил представитель Кремля.
В региональные парламенты по итогам прошедшего 13 сентября единого дня голосования прошли три новые политические силы, зарегистрированные в 2020 году. Это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».
Накануне лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Партия сможет участвовать в выборах в нижнюю палату парламента без сбора подписей, так как перешагнула необходимый пятипроцентный барьер.
Выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, в ходе голосования 11–13 сентября нарушений практически не зафиксировано.
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