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В Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2"

24 декабря 2020, 15:10  •  130 • Политика
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новые меры могут повлиять на реализацию проекта
Россия и страны Европейского союза заинтересованы в завершении строительства трубопровода, однако новые ограничительные меры со стороны США могут повлиять на осложнить этот процесс, считают в Кремле.
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщение о том, что в ближайшее время администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций, который будет направлен против "Северного потока-2". Однако пресс-секретарь предложил журналистам "не гадать на кофейной гуще", уточнив, что не только завершение строительства важно не только для России, но и для европейских стран, передает РИА "Новости".
Напомним, что ранее США призвали европейских союзников и частные компании остановить работы, которые способствуют реализации российского проекта. Кажется, что уходящая администрация готовится окончательно добить газопровод, поскольку сейчас Штаты, согласно источнику, готовятся "вбить кол в сердце проекта".

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