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В Кремле оценили попытку Турции надавить на Киев
19 января 2022, 14:30 • 89 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил сделать Турцию площадкой для переговоров России и Украины. В Кремле оценили эту попытку президента Турции надавить на Киев для выполнения Минских соглашений. Впрочем, будет ли кто-то давить?
В Кремле отреагировали на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
- сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
В то же время Дмитрий Песков напомнил, что разногласия Москвы и Киева в первую очередь связаны с нежеланием украинской стороны выполнять Минские соглашения.
Напомним, президент Турции не первый раз выражает желание участвовать в этом украинском урегулировании.
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