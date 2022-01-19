В Кремле оценили попытку Турции надавить на Киев

Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил сделать Турцию площадкой для переговоров России и Украины. В Кремле оценили эту попытку президента Турции надавить на Киев для выполнения Минских соглашений. Впрочем, будет ли кто-то давить?

В Кремле отреагировали на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине,

- сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время Дмитрий Песков напомнил, что разногласия Москвы и Киева в первую очередь связаны с нежеланием украинской стороны выполнять Минские соглашения.

Если турецкие партнёры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договорённостей и обязательств, это можно будет только приветствовать, - добавил Песков, подчеркнув: - Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное, повлиять на Украину.

Напомним, президент Турции не первый раз выражает желание участвовать в этом украинском урегулировании.