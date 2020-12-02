Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали &...
Главная / Политика

В Кремле оценили планы властей Карабаха сделать русский язык государственным

02 декабря 2020, 18:50  •  50 • Политика
На русском языке говорят и в Нагорном Карабахе, и в Армении, и в Азербайджане, в Кремле приветствуют возможное придание русскому статуса второго государственного языка. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планы властей непризнанного Карабаха сделать русский язык государственным.
«На нем говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза, потому что это удобный язык общения, его по-прежнему изучают, естественно, мы это всячески приветствуем», — отметил 2 декабря представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что Москва не предлагает Баку и Еревану делать русский язык вторым государственным
«Это внутреннее дело одной страны, внутреннее дело и Азербайджана, и Армении», — резюмировал Песков.
Накануне стало известно, что депутаты народного собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики готовят законопроект, который даст русскому языку статус второго государственного после армянского. Как сообщал РЕН ТВ, сроки принятия документа не приводились.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Военные Армении и Азербайджана остались на уже занятых позициях. При этом Ереван обязался передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
20 ноября Азербайджану официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
26 ноября 2020, 18:55
"Победим Россию, загнав за Урал!" Опять «Зрада!»
26 ноября 2020, 18:00
По 50 тысяч за "голову": На раскопавших могилы советских солдат объявили "охоту"
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.