В Кремле оценили отказ депутатов упразднить должность президента Татарстана

Отказ депутатов Госсовета Татарстана поддержать проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» — это не юридически оформленное решение, а мнение, которое будет учтено в ходе дальнейшего обсуждения документа. Об этом во вторник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» обязывает всех губернаторов именоваться главами регионов.

«Это мнение о законопроекте. Мы, безусловно, с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», — заявил журналистам Песков.

По его словам, в данном случае речь не идет о фиксации какого-то положения де-юре.

«Это именно мнение, которое высказано, и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения, они все будут учитываться», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

О том, что парламентарии в Татарстане не поддержали вышеуказанный законопроект, стало известно 25 октября. Как сообщалось, депутаты выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 27 сентября внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарии отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти, он предусматривает снятие для губернаторов запрета избираться более двух сроков подряд. Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

Помимо этого, законопроект предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

В сентябре Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию. По его словам, упорядоченность необходима, однако в то же время важно учитывать определенную специфику ряда регионов, например Татарстана.