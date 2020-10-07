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В Кремле оценили новые меры против "Северного потока - 2"
07 октября 2020, 16:00 • 117 • Политика
Решение поляков не поняли даже в Еврокомиссии
Отношения Москвы и Варшавы далеки от идеальных, поэтому решение польской стороны оштрафовать "Газпром" за строительство "Северного потока-2" им не повредят. Так оценил новости из Варшавы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно", – цитирует Пескова RT.
Ранее антимонопольный регулятор Польши объявил "Газпром" и его европейских партнеров по проекту "Северный поток-2" нарушителями польского законодательства и выписал крупный штраф.
В Кремле предположили, что российская корпорация проанализирует все с правовой точки зрения и примет меры по защите своих интересов. Со своей стороны, в "Газпроме" уже заявили, что оспорят решение Варшавы.
Соинвесторы строительства газопровода из РФ в ФРГ – австрийская OMV и немецкая Uniper – также сообщили, что не согласны с вердиктом Варшавы. А Еврокомиссию удивила сумма штрафа. По оценке зампредседателя ЕК Маргарет Вестагер, в подобном случае штраф обычно составляет 4-6% от оборота компании, а польский регулятор назначил "Газпрому" все 10%. "Это много", – указали в ЕК.
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