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В Кремле оценили новую стратегию НАТО
22 октября 2021, 15:00 • 111 • Политика
Россия будет действовать, в первую очередь, в своих интересах
Североатлантический альянс был создан не для мира, а для конфронтации. Его стратегия по сдерживанию России и шаги, уже предпринимаемые в данном направлении, это подтверждают. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 22 октября.
Накануне в Брюсселе прошел саммит НАТО, на котором участники согласовали план совместных мер по противодействию России. Это, по словам Пескова, "самым красочным образом" доказывает, что решение Москвы официально объявить о приостановке диалога с НАТО было правильным.
"Диалог просто не нужен в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает",
– приводит "Коммерсант" слова Пескова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что высылка сотрудников российской миссии при НАТО стала "последней каплей" для Москвы. При этом глава альянса Йенс Столтенберг настаивает, что контакт с Россией может и должен быть сохранен.
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