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В Кремле оценили ход реализации договорённостей после саммита в Париже
11 февраля 2020, 14:39 • 91 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход выполнения договорённостей после саммита лидеров стран нормандского формата в Париже.
РИА Новости
«Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договорённостей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа», — сказал Песков.
При этом он отметил, что пока идёт рабочий процесс и ещё есть время.
«Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведётся экспертами, удастся выйти на исполнение договорённостей, зафиксированных в парижском документе», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что заявления и действия Киева ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. Он напомнил, что на встрече в декабре в Париже лидеры договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.
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