В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже все преследовали одну цель — возобновить работу формата после длительного перерыва. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в среду, 11 декабря.

Песков отметил, что также лидеры стран «нормандской четверки» в ходе встречи пытались возобновить реальные усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Здесь, наверное, неуместно говорить о том кто был победителем, кто проигравшим», — сказал Песков в ходе брифинга.

11 декабря газета «Коммерсант» написала, что по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем. По данным журналистов, немецкий политик сказала эту фразу «без особой радости».

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что переговоры в Париже были сложными, он почувствовал «какие-то уступки», но не знает «кто кого», и пока — «ничья».

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

Путин заявил, что остался доволен встречей с Зеленским.