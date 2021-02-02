В Кремле оценили историческую роль Ельцина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 февраля рассказал о роли в истории страны первого главы государства Бориса Ельцина и ответил журналистам на вопрос о том, является ли президент России Владимир Путин продолжателем дела своего предшественника.

«Ельцин — это часть нашей истории, общей истории нашей страны, через которую мы прошли, Именно вчера Путин говорил, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки это самое простое <…> Мы все продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе президент Путин», — сказал Песков.

Он также рассказал о телефонном разговоре Путина и вдовы первого президента России Наины Ельциной.

«Президент, несмотря на то, что у него были рабочие встречи в перерыве, позвонил Наине Иосифовне, как всегда они вместе вспомнили Бориса Николаевича, день был мемориальным <…> Президент, конечно, справился, как со здоровьем у Наины Иосифовны. Пожелал ей крепкого здоровья, собственно, обычно, по-человечески», — добавил пресс-секретарь.

В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Накануне Путин возложил цветы к могиле первого президента России на Новодевичьем кладбище, пишет «Газета.ру».

Путин заявил, что Ельцин, будучи главой государства, никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны.