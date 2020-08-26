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В Кремле оценили идею расширить полномочия Госсовета
26 августа 2020, 14:45 • 56 • Политика
Государственный совет — очень важный орган, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о расширении его полномочий.
«Во многом это будет зависеть от решения главы государства, который по нашей Конституции занимается определением основ государственной политики», — заявил представитель Кремля журналистам 26 августа.
Накануне Жириновский заявил, что Госсовет должен иметь «сверхполномочия» для принятия стратегических решений. «Он не должен пожары тушить — на это МЧС есть. Но стратегически он должен принимать решения. Ему дать чрезвычайные полномочия по всей внешней политике, по внутренней», — цитирует политика Федеральное агентство новостей.
В июле в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, но его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.
Госсовет формируется президентом, который также занимает пост председателя. При этом статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета — обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями субъектов.
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