В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу включить упоминание о Боге в Конституцию страны. Ранее с таким предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам Пескова, дискуссия о поправках ведется в рамках соответствующей рабочей группы, «и она должна там вестись».

«Состав комиссии очень широкий, там формулируются разные точки зрения. Функция комиссии — воспринимать озвученные инициативы и выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности», — сказал Песков журналистам в понедельник, 3 февраля.

Ранее директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева призвала взвешенно обсудить инициативу, ведь Россия провозглашена Конституцией светским государством, а часть граждан страны считает себя атеистами.

Сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас в свою очередь выразил поддержку предложению патриарха. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов напомнил, что упоминание о Боге есть в гимне, который уважают «и православные, и мусульмане, и иудеи».

Сам же Патриарх Кирилл призвал «молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог». Священнослужитель напомнил о строчке в гимне «хранимая Богом родная земля» и отметил, что большинство граждан страны являются верующими.

28 января в Госдуме допустили внесение изменений в преамбулу Конституции. Президент России Владимир Путин отмечал, что подписание закона о поправке будет зависеть только от всенародного голосования. При этом на данный момент у Кремля нет четкого представления о том, как это голосование будет проходить, механизм разрабатывается.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, а 20 января внес проект закона о поправках в Госдуму. Документ был одобрен в первом чтении нижней палатой парламента 23 января, второе чтение назначено на 11 февраля. За каждую из инициатив будут голосовать россияне.