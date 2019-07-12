В Кремле оценили идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею об отказе от уничтожения «санкционки» и соответствующее предложение вице-премьера Алексея Гордеева об обсуждении данного вопроса. По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет об экспертной дискуссии.

«Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления», — сказал Песков в ходе брифинга в пятницу, 12 июля.

Он отметил, что главная сложность состоит в том, как администрировать такие случаи.

«Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», — добавил представитель Кремля.

Ранее 12 июля вице-премьер Алексей Гордеев прокомментировал идею Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. По его словам, в стране следует проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, отмечает ТАСС.

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно 11 июня 2019 года. Ведомство предложило запретить на законодательном уровне уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов.