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В Кремле оценили идею обменять Медведчука на заключенных с Украины
17 мая 2021, 17:45 • 139 • Политика
Позицию Москвы обозначил Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести обмен главы украинских оппозиционеров Виктора Медведчука на осужденных в России граждан Незалежной. Оригинальная инициатива удивила российскую сторону.
Предложение передать России главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и его единомышленников родилась в голове секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. В обмен на это высокопоставленный украинец хотел бы вызволить из России некоторых своих сограждан-преступников.
Пресс-секретарь нашего президента напомнил коллегам из Незалежной, что Медведчук является украинским политиком. Песков также подчеркнул, что разборки вокруг него – это исключительно внутреннее дело Украины.
Высокопоставленный госслужащий выразил недоумение по поводу того, что киевские власти считают возможным выставлять на обмен своих политиков. Песков предложил, в первую очередь, поинтересоваться у них самих: желают ли они на кого-то меняться. Он также подчеркнул, что в Москве подобного рода заявления не воспринимают всерьез, пишет РИА "Новости".
Напомним, Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. Политика отправили на домашний арест. При этом некоторые эксперты в Незалежной всерьез боятся мести России за ситуацию с видным украинским оппозиционером. Так, бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун убежден, что Киев должен готовиться к решительным действиям Москвы.
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