В Кремле отреагировали на желание Турции получить ЗРК Patriot

В Кремле предпочитают не комментировать заявления Турции о необходимости ЗРК Patriot для защиты в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу только сказать: очевидно, что сирийские силы продолжат борьбу с террористическими группировками в Идлибе, которые постоянно атакуют сирийских военных», — подчеркнул кремлевский спикер.

Песков напомнил, что российские военные присутствуют в Сирии по просьбе руководства страны. Сирийские же вооруженные силы борются с терроризмом на территории своего государства, подчеркнул он.

Ранее 21 февраля турецкие СМИ со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщили, что США еще не приняли решение по поставке Турции комплексов Patriot. Соответствующие переговоры начались днем ранее. Турция заявила, что ЗРК нужны ей для безопасности на фоне обострения в Идлибе. При этом ранее в тот же день турецкое министерство обороны опровергло появившиеся в прессе сообщения о такой просьбе в адрес Соединенных Штатов.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких ВС в Идлибе погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. ВКС России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.