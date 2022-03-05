В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о слабости НАТО

Страны НАТО прекрасно понимают, что не могут напрямую задействовать свои силы в ситуации вокруг Украины. Об этом в субботу, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее 5 марта украинский лидер назвал встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе слабой и растерянной из-за отказа альянса закрыть небо над страной.

«Страны НАТО прекрасно понимают, что не могут напрямую задействовать свои силы в ситуации вокруг Украины», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет вводить бесполетную зону над Украиной. По его словам, НАТО не может сделать бесполетную зону над Украиной, так как это может привести к полномасштабной войне в Европе, в которой будет участвовать гораздо больше стран.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, так как это может повлечь войну с Россией, а Вашингтон хочет избежать именно этого.

1 марта Зеленский в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о необходимости закрыть небо над Украиной, объяснив это тем, что на земле украинские военные смогут противостоять Вооруженным силам России. Затем свою просьбу он повторял несколько раз, однако страны Запада подчеркивают опасность данной идеи.

Тогда же премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией и последствия этого могут выйти из-под контроля. Подобной позиции также придерживается президент США Джо Байден.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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