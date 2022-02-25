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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к переговорам

25 февраля 2022, 15:30  •  115 • Политика
В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией. Там заявили, что это позитивный сигнал, но его ещё надо изучить.
Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать,
- отметил он.
В то же время Песков не смог ответить на вопрос, планируется ли в ближайшее время проводить встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой. Также президент Украины готов обсуждать нейтральный статус своей страны (отказ от вступления в НАТО), если Киеву предоставят гарантии безопасности.
Ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом Владимир Путин подчеркнул, что у России нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны заявили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.
Позже Владимир Путин ещё раз объяснил, что это вынужденная мера. Стремящаяся в НАТО Украина представляет колоссальную угрозу для России. Москва пыталась решить эту проблему переговорами, но Запад не стал даже слушать.

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