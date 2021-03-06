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В Кремле отреагировали на заявление о повышении пенсионного возраста

06 марта 2021, 15:50  •  129 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Власти опровергли заявление представителя КПРФ
Утверждение о том, что российские власти готовятся к повышению пенсионного возраста после проведения выборов в Государственную думу, которые должны состояться в 2021 году, является неверным. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее депутат Государственной думы Валерий Рашкин, представляющий партию КПРФ, заявил, что Кремль готовится к повышению пенсионного возраста в стране. А соответствующее предложение будет выдвинуто на рассмотрение в следующем году, после проведения думских выборов.
Парламентарий также сообщил в интервью изданию Ura.ru, что сформированная правительством аналитическая группа пришла к выводу о том, что пенсионная реформа оказалась недостаточно эффективным средством для решения проблемы дефицита ПФР. По словам Рашкина, чиновники выдвинут предложения по повышению возраста для выхода на пенсию таким образом, чтобы население фактически не смогло дожить до выплат.
Позднее Песков прокомментировал заявление депутата, заявив, что правительство не рассматривает такие меры.
"Это – ошибочное утверждение", – приводит "Интерфакс" заявление официального представителя Кремля.
Ранее сообщалось, что кабмин отказался от предложения по снижению пенсионного возраста. В заявлении правительства говорится, что подобное решение потребует дополнительных расходов из федеральной казны и самого ПФР, а инициатива не содержит порядка исполнения обязательств, что не соответствует Бюджетному кодексу РФ.

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