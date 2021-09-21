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В Кремле отреагировали на выводы ЕСПЧ об "ответственности" России за смерть Литвиненко
21 сентября 2021, 14:20 • 61 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает голословными выводы ЕСПЧ об "ответственности" России за отравление Александра Литвиненко.
Ранее ЕСПЧ в постановлении по жалобе вдовы Литвиненко посчитал нашу страну "ответственной" за смерть экс-сотрудника спецслужб России Александра Литвиненко. Его вдове Марине суд назначил компенсацию в 100 тысяч евро.
В Кремле посчитали выводы ЕСПЧ об "ответственности" России за отравление Литвиненко голословными. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналистка Юлия Витязева в своём авторском Telegram-канале тоже прокомментировала решение ЕСПЧ по иску вдовы Литвиненко.
"ЕСПЧ решил, что Россия за "убийство" Литвиненко несёт ответственность. Материальную. В размере €100 000. Как-то маловато за жизнь человека, не находите? - отметила журналистка. - Но вдове, которой, похоже, нужна не правда, а деньги, на булавки хватит".
В то же время Витязева задалась вопросом доказательств: где они? И иронично заметила: "Ах, да. Джентльменам же верят на слово".
Напомним, ранее вдова бывшего сотрудника спецслужб России Александра Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России на 3,5 миллиона евро. Такую компенсацию женщина потребовала за отравление мужа в Лондоне радиоактивным веществом. ЕСПЧ присудил вдове только 100 тысяч евро.
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