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В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина

11 сентября 2020, 08:25  •  80 • Политика
Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сербский лидер сообщил, что он провел "отличный" разговор с российским президентом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скандал с шуткой Захаровой в социальной сети себя исчерпал. За неосмотрительное высказывание перед ним лично извинился не только глава российского МИД Сергей Лавров, но и сам глава страны. Более того, Вучич заявил, что между ним и Владимиром Путиным прошел "отличный телефонный разговор".
"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул", – приводит слова сербского президента РИА "Новости".
В Кремле отреагировали на заявление Вучича об извинениях Путина, отметив, что российский лидер действительно позвонил сербскому президенту. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков указал, что действительно Путин принес свои извинения за пост Марии Захаровой.
Напомним, несколько дней назад Захарова высмеяла фотографию, на которой Вучич сидел на стуле перед Трампом в Белом доме, отодвинувшись от стола президента США на очень приличное расстояние. Она посоветовала главе Сербии исполнить прием из фильма "Опасный инстинкт", когда Шэрон Стоун перекладывала ногу на ногу.
Однако это повлекло за собой незамедлительную реакцию МИД Сербии с требованием объяснить, что хотела показать Захарова своей неосторожной шуткой.

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