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В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине

18 марта 2021, 14:45  •  151 • Политика
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не настроен налаживать отношения с Москвой
В Кремле отреагировали на высказывание американского президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Слова демократа расценили как нежелание США налаживать отношения с Россией.
Дмитрий Песков также назвал высказывания американского лидера "очень плохими", передает РБК.
"Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого",
– резюмировал Песков.
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что не может точно сказать, будет ли Владимир Путин реагировать на слова Байдена.
Что же касается окончательного отзыва посла в США, Песков посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом в МИД. Он уточнил, что посол Анатолий Антонов был приглашен в РФ для консультаций и ревизии российско-американских отношений.
Напомним, что ранее разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы, которые прошли в прошлом году. Было отмечено, что Москва дискредитировала кандидата от демократической партии Джо Байдена, чтобы добиться переизбрания республиканца Дональда Трампа на второй срок.
Некую правительственную организацию РФ обвинили в том, что ее "подручные" пытались повлиять на мнение американцев, используя дезинформацию и неподтвержденные данные о Байдене.
Позже Вашингтон объявил о расширении торговых санкций в отношении России.

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