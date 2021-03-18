В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не настроен налаживать отношения с Москвой

В Кремле отреагировали на высказывание американского президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Слова демократа расценили как нежелание США налаживать отношения с Россией.

Дмитрий Песков также назвал высказывания американского лидера "очень плохими", передает РБК.

"Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого",

– резюмировал Песков.



Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что не может точно сказать, будет ли Владимир Путин реагировать на слова Байдена.

Что же касается окончательного отзыва посла в США, Песков посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом в МИД. Он уточнил, что посол Анатолий Антонов был приглашен в РФ для консультаций и ревизии российско-американских отношений.

Напомним, что ранее разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы, которые прошли в прошлом году. Было отмечено, что Москва дискредитировала кандидата от демократической партии Джо Байдена, чтобы добиться переизбрания республиканца Дональда Трампа на второй срок.

Некую правительственную организацию РФ обвинили в том, что ее "подручные" пытались повлиять на мнение американцев, используя дезинформацию и неподтвержденные данные о Байдене.

Позже Вашингтон объявил о расширении торговых санкций в отношении России.