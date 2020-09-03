Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Главная / Политика

В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко

03 сентября 2020, 16:10  •  97 • Политика
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Обнародованная Минском информация об отравлении Навального была сюрпризом для Москвы
В Москве не получали подробной информации, на основе которой Минск сделал вывод, что сообщение Берлина об отравлении блогера Алексея Навального было сфальсифицировано. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 сентября.
Ранее на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы Республики перехватили в радиоэфире разговор представителей ФРГ и Польши, в котором обсуждалась фальсификация обвинений в адрес России с использованием имени оппозиционного блогера.
Все данные Лукашенко пообещал передать российским службам безопасности, напомнил Песков.
Комментируя эту информацию, глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин допустил, что история с Навальным могла быть провокацией западных спецслужб, передает РИА "Новости".
Накануне в Берлине заявили, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, что оппозиционера хотели заставить молчать. Создатель "Новичка" усомнился в этой информации.
Навальный впал в кому 20 августа. Несмотря на то что в больницу Омска, куда его госпитализировали, прибыли медики из ведущих российских клиник, супруга активиста предпочла продолжить лечение в Германии. Сообщалось, что с 22 августа Навальный в бессознательном состоянии находится в госпитале "Шаритэ", однако журналисты не нашли подтверждения этой информации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
28 августа 2020, 23:35
Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
29 августа 2020, 22:30
Он не боится Путина: Секретный план Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.