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В Кремле отреагировали на призыв ЕС признать ответственность за крушение МН17
13 октября 2021, 16:20 • 34 • Политика
В Москве напомнили, где произошла трагедия
Призывы к России признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга" "абсолютно неуместны". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 13 октября.
Накануне в Киеве состоялся саммит "Украина-ЕС", по итогам которого стороны приняли совместное заявление. В одном из пунктов отмечается, что Украина и ЕС стремятся установить истину в деле о сбитом самолете и призывают Россию "признать свою ответственность" за трагедию МН17.
На просьбу журналистов прокомментировать это, Песков отметил, что пока не читал документ, но в любом случает считает подобные призывы "недопустимыми".
"Все-таки трагедия произошла в небе над территорией Украины",
– напомнил представитель Кремля. При этом он отказался комментировать слухи, якобы суд в Нидерландах склоняется к версии, что к преступлению причастны российские военные. "Никаких вердиктов на этот счет нет", – указал Песков.
Ранее прокурора Нидерландов уличили в искажении фактов по делу МН17.
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