В Кремле отреагировали на отставку главы Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова досрочно уйти в отставку с поста главы республики.

«Это обращение будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении», — сказал чиновник журналистам во вторник, 25 июня.

Как подчеркнул Песков, просьба Евкурова об отставке не была «сюрпризом» для Кремля.

Евкуров объявил о планах уйти в отставку 24 июня. В соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Глава республики объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и регионом.

Юнус-Бек Евкуров — офицер, Герой России. Возглавил Ингушетию в тяжелый для региона период, после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года. При его правлении в республике уровень безработицы с 52% сократился до 26%. Также были значительно усилены экономический, агропромышленный и промышленный секторы региона.