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В Кремле отреагировали на отставку главы Ингушетии
25 июня 2019, 17:54 • 105 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова досрочно уйти в отставку с поста главы республики.
«Это обращение будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении», — сказал чиновник журналистам во вторник, 25 июня.
Как подчеркнул Песков, просьба Евкурова об отставке не была «сюрпризом» для Кремля.
Евкуров объявил о планах уйти в отставку 24 июня. В соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Глава республики объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и регионом.
Юнус-Бек Евкуров — офицер, Герой России. Возглавил Ингушетию в тяжелый для региона период, после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года. При его правлении в республике уровень безработицы с 52% сократился до 26%. Также были значительно усилены экономический, агропромышленный и промышленный секторы региона.
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