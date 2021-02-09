В Кремле отреагировали на отказ украинских властей от "Спутника V"

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Москва не собирается настаивать на поставках своих препаратов

Власти отреагировали на отказ украинской стороны от закупок российского лекарственного препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, таким образом можно нарастить поставки вакцины в другие страны.

Пресс-секретарь президента России отметил, что остальные государства могут воспользоваться препаратом благодаря отказу Киева. Песков также добавил, что для покрытия спроса в России производитель "прилагает титанические усилия".

В Кремле отметили, что мировая востребованность "Спутника V" намного опережает имеющийся производственный потенциал. По словам Пескова, на Украине имеется довольно много граждан, желающих привиться российской вакциной. Тем не менее, добавил официальный представитель Кремля, сопротивление украинской администрации представляет собой позицию абсолютного меньшинства, передает РИА "Новости".

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил в ходе выступления перед СМИ, что население Украины "не кролики", над которыми можно проводить эксперименты. По словам президента, у препарата отсутвует подтверждение эффективности.

Слова украинского лидера позднее прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.