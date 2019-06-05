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В Кремле отреагировали на информацию о запросе «Яндексу» от ФСБ
05 июня 2019, 00:39 • 26 • Политика
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 4 июня, отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала у компании «Яндекс» ключи шифрования переписки пользователей.
«Это не тема Кремля. Нужно интересоваться и в ФСБ, и в правительстве», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле помех бизнесу из-за законов, регулирующих интернет.
Ранее во вторник в РБК появилась информация, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания отказывается их передать. Там заявили, что ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы компании.
Отмечается, что эти два сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).
1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены.
Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.
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