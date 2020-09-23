В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом

Приверженность политике невмешательства во внутренние дела суверенных государств в очередной раз продемонстрировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков довольно жёстко отказал журналистам комментировать инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Я здесь предпочту никак не комментировать", - сообщил представитель Кремля.

Песков особо подчеркнул, что речь идёт об "абсолютно суверенном внутреннем решении белорусского руководства".

"Значит, посчитали целесообразным", - также коротко заметил представитель Кремля.