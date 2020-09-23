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В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
23 сентября 2020, 17:25 • 107 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жёстко отказался комментировать инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле напомнили, что это - "суверенное внутреннее решение белорусского руководства".
Приверженность политике невмешательства во внутренние дела суверенных государств в очередной раз продемонстрировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков довольно жёстко отказал журналистам комментировать инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Я здесь предпочту никак не комментировать", - сообщил представитель Кремля.
Песков особо подчеркнул, что речь идёт об "абсолютно суверенном внутреннем решении белорусского руководства".
"Значит, посчитали целесообразным", - также коротко заметил представитель Кремля.
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