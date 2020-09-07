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В Кремле отреагировали на готовность ФРГ предоставить данные по Навальному
07 сентября 2020, 17:20 • 159 • Политика
В Кремле отреагировали на готовность Германии предоставить данные по госпитализированному блогеру Алексею Навальному.
О реакции официальной Москвы на заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена", - сказал он, отметив, что отсутствие причин, которые бы препятствовали предоставлению такой информации, положительно оценено в Кремле.
"Мы рассчитываем, что с учётом резонансности этой темы информация будет предоставлена в ближайшие дни. Мы эту информацию с нетерпением ожидаем", - сказал он, отметив, что она поможет в поисках причин, которые привели к болезни "берлинского пациента".
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