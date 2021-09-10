В Кремле отметили заинтересованность ФРГ в запуске газа по СП-2

И Россия, и ФРГ заинтересованы в скорейшей выдаче разрешения на запуск газа по «Северному потоку – 2». Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря об изменениях, которые возникнут на рынке газа с запуском трубопровода, Песков отметил, что обсуждать этот вопрос еще рано.

«Это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. Цены галопирующие сейчас на газ, газ нужен», — поделился он мнением.

Россия как поставщик энергоресурсов выиграет от запуска газопровода точно так же, как и потребители этих ресурсов, отметил представитель Кремля.

О завершении строительства проекта ранее в этот день сообщил председатель правления Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром».

8 сентября источники сообщили о планах «Газпрома» начать поставлять газ по «Северному потоку – 2» с 1 октября. 6 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы второй нитки СП-2. Там рассказали, что осталось осуществить стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

«Северный поток – 2» строили от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.