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В Кремле отметили заинтересованность ФРГ в запуске газа по СП-2
10 сентября 2021, 16:10 • 96 • Политика
И Россия, и ФРГ заинтересованы в скорейшей выдаче разрешения на запуск газа по «Северному потоку – 2». Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря об изменениях, которые возникнут на рынке газа с запуском трубопровода, Песков отметил, что обсуждать этот вопрос еще рано.
«Это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. Цены галопирующие сейчас на газ, газ нужен», — поделился он мнением.
Россия как поставщик энергоресурсов выиграет от запуска газопровода точно так же, как и потребители этих ресурсов, отметил представитель Кремля.
О завершении строительства проекта ранее в этот день сообщил председатель правления Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром».
8 сентября источники сообщили о планах «Газпрома» начать поставлять газ по «Северному потоку – 2» с 1 октября. 6 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы второй нитки СП-2. Там рассказали, что осталось осуществить стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.
«Северный поток – 2» строили от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.
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