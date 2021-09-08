Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

В Кремле отметили угрозы со стороны Афганистана

08 сентября 2021, 16:30  •  33 • Политика
Фото: Ahmad Kamal / XinHua / www.globallookpress.com
Сближаться с новыми властями в Кабуле Москва пока не планирует
В Кремле допустили, что после переворота в Афганистане может возникнуть угроза безопасности России.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва неоднократно указывала, что Афганистан потенциально может быть местом распространения терроризма и наркотиков, передает РИА "Новости".
Сейчас в России внимательно следят за развитием ситуации в республике, в том числе за шагами, которые будет делать новое правительство, сформированное "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в РФ). При этом выходить на двусторонние переговоры с Кабулом Москва пока не планирует.
"Через наше посольство в Кабуле осуществляются контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется",
– сообщил Дмитрий Песков.
Ранее стал известен новый состав афганского правительства. Представители Москвы были приглашены на официальную церемонию. О том, чем для РФ может обернуться признание талибов в качестве легитимных властей Афганистана, высказываются эксперты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





33
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 12:50
"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
07 сентября 2021, 04:45
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутника V"
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.