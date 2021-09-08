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В Кремле отметили угрозы со стороны Афганистана
08 сентября 2021, 16:30 • 33 • Политика
Сближаться с новыми властями в Кабуле Москва пока не планирует
В Кремле допустили, что после переворота в Афганистане может возникнуть угроза безопасности России.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва неоднократно указывала, что Афганистан потенциально может быть местом распространения терроризма и наркотиков, передает РИА "Новости".
Сейчас в России внимательно следят за развитием ситуации в республике, в том числе за шагами, которые будет делать новое правительство, сформированное "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в РФ). При этом выходить на двусторонние переговоры с Кабулом Москва пока не планирует.
"Через наше посольство в Кабуле осуществляются контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется",
– сообщил Дмитрий Песков.
Ранее стал известен новый состав афганского правительства. Представители Москвы были приглашены на официальную церемонию. О том, чем для РФ может обернуться признание талибов в качестве легитимных властей Афганистана, высказываются эксперты.
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