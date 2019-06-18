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В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко
18 июня 2019, 13:24 • 10 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
Reuters
Об этом он сказал, комментируя вопрос журналиста о похожих тезисах, которые используются как Зеленским, так и Порошенко.
«Мы внимательно следим (за риторикой Зеленского. —RT), и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания», — отметил Песков.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что Зеленский «превращается» в своего предшественника — Петра Порошенко.
В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.
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