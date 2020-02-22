В Кремле отметили отсутствии даты проведения «нормандского» саммита

Конкретной даты проведения саммита «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины нет. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До этого саммита необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита», — объяснил представитель Кремля.

17 февраля на полях Мюнхенской конференции заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в «нормандском» формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Российский лидер в ходе телефонного разговора прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, продлившейся более часа.