В Кремле отметили отсутствие сигналов от США о встрече Путина и Трампа

Москва пока не получала импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Окинаве. Об этом в воскресенье, 2 июня, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона», — сказал Ушаков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

30 мая Белый дом прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа в Нормандии. «Нам неизвестно о том, какие приглашения направлялись [зарубежным лидерам] французским правительством. Мы не вели никакую подготовку ни к какой встрече между президентами в Нормандии. Я имею в виду президентов Путина и Трампа», — сказал тогда представитель американской администрации.

В этот же день в Кремле отметили, что российские власти пока не получили приглашения на празднование 75-й годовщины открытия «второго фронта» в Нормандии во время Второй мировой войны.

6 июня 1944 года союзные войска начали высадку в Нормандии, на севере Франции, открыв «второй фронт» против фашистских войск в Европы. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине, запланированы во Франции на 6 июня.

При этом 6–8 июня в Санкт-Петербурге будет проводиться Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно принимает участие Владимир Путин.