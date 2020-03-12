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В Кремле отметили отсутствие ограничений на проведение парада Победы

12 марта 2020, 15:35  •  58 • Политика
В настоящий момент решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне нет, и подготовка ведется ко всем мероприятиям. Об этом в четверг, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Много гостей приглашено и уже подтвердили свое участие», — отметил представитель Кремля. По его словам, подготовка к приезду делегаций и решению логистических вопросов продолжается.
Комментируя решение столичных властей об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тыс. участников, Песков напомнил о его ограниченном времени действия — до конца апреля.
«Будет ли оно продлеваться — мы с вами не знаем. Решений нет, оснований для постановки такого вопроса тоже нет. Но ситуацию нужно тщательно мониторить, что мы и делаем», — заключил он.
10 марта в Москве приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек, до 10 апреля из-за распространения коронавируса. 12 марта стало известно, что в России за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов находятся в Москве, двое — в Подмосковье.
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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