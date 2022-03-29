В Кремле отметили однобокость подачи материала телеканалом СNN

Подача материалов телеканалом CNN «абсолютно однобокая». Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая на вопросы журналистов о репортажах, в которых корреспонденты этой компании сообщают об арестах украинских чиновников и исчезновениях журналистов на освобожденных Россией территориях Донбасса.

По словам Пескова, он не видел материалы об этом.

«В целом, я уже говорил вашим коллегам, на CNN подача материала абсолютно однобокая», — подчеркнул он.

Представитель Кремля призвал рассматривать каждый конкретный случай, о котором сообщает это СМИ.

«Мне неизвестно, надо рассматривать каждое конкретное имя, фамилию», — добавил он.

Песков заключил, что все-таки CNN можно назвать объективным источником информации.

4 марта стало известно, что американская телекомпания CNN прекратит вещание в России из-за ситуации на Украине. В этот же день о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине сообщило агентство Bloomberg.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».