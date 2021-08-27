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В Кремле осудили агитплакаты с немецким Калининградом

27 августа 2021, 15:45  •  79 • Политика
Фото: Aleksander Grishin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раздувать скандал из этой истории Россия не собирается
В Москве не верят, что официальный Берлин вынашивает планы по захвату российских территорий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 августа.
Комментируя информацию о том, что на улицах немецких городов появились плакаты с изображением политической карты Европы, где Калининградская область отмечена как территория Германии, Песков подтвердил, что в Кремле об этом слышали.
"Реакция у нас негативная, отрицательная",
– отметил пресс-секретарь главы государства. Вместе с тем, он дал понять, что никаких мер на межгосударственном уровне Москва предпринимать не собирается, поскольку "официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ", цитирует Пескова РИА "Новости". В то же время в Москве не исключают, что подобные идеи популярны в определенных немецких кругах.
Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd
— Nordkurier (@Nordkurier) August 24, 2021
Плакаты с немецким Калининградом появились в городах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания несколько дней назад. Сначала сообщалось, что это – предвыборная агитация партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС). Однако в ХСД опровергли свою причастность к акции, заявив, что не согласовывали данные плакаты.
Отмечается, что изображения скопированы с предвыборных плакатов 1949 года. По мнению экспертов, в Германии сохранились сообщества, которые мечтают о возрождении Германской империи. 

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