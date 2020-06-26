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В Кремле осадили Японию после претензий из-за геологоразведки у Курил
26 июня 2020, 18:00 • 70 • Политика
Россия имеет право проводить работы на своей территории, напомнил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков прокомментировал недовольство японских властей из-за геологических работ в Охотском море, вблизи Курильских островов.
Россия имеет абсолютное право проводить на своей территории любые исследования, заявили в Кремле. Слова Пескова приводит "Интерфакс".
Ранее в Японии возмутились из-за проведения российской геологоразведки в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на которые претендует Токио, напоминает НСН.
Генсек Ёсихидэ Суга отметил, что работы в Охотском море не совпадает с "позицией по четырем северным островам".
При этом о разведке вблизи Сахалина, Камчатки и Курильских островов Россия предупреждала Японию заранее. Работы должны продлиться три месяца.
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