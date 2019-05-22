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В Кремле осадили США за "непозволительный ультиматум" Турции по С-400
22 мая 2019, 14:54 • 56 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о двухнедельном ультиматуме, который США поставили Турции по покупке российских ЗРК С-400. В Кремле осадили Вашингтон, назвав подобное условие "непозволительным ультиматумом".
Ранее телеканал CNBC сообщил о том, что США якобы поставили Турции ультиматум по закупке российских ЗРК С-400 и дали две недели срока "одуматься" и отказаться от сделки с Москвой. Иначе Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы, касающейся американских истребителей пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin.
В Кремле осадили Соединённые Штаты за подобный двухнедельный ультиматум. Комментируя сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что "сделка реализуется", и отметил, что именно из уже не раз сделанных заявлений турецкой стороной и исходят в Москве.
Он также подчеркнул, что в России "чрезвычайно негативно" относятся к постановке условий в подобном тоне, и назвал их "непозволительным ультиматумом".
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