В Кремле опровергли заявления из Украины о нападении

В Кремле дали ответ на очередные заявления украинских деятелей о подготовке вторжения России.

В Кремле прокомментировали очередные заявления из Украины о подготовке "вторжения" России.

"Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном", - заявил представитель Кремля Дмитроий Песков.

По его словам, "совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", передает РИА Новости.

В Кремле также подчеркнули, что Россия "глубоко обеспокоена" провокациями военных Украины и попытками решить силовым способом конфликт в Донбассе.

Киев должен выполнить Минские договоренности, отсутствие прогресса здесь - триггер, который ведет к повышению напряженности в Европе

- подчеркнул Песков.

По его словам, поставка вооружений Украиной и отправка советников западных стран в эту страну нагнетают обстановку на линии соприкосновения

Ранее глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Источники Блумберг в разведке США утверждали, что Россия якобы намерена напасть на Украину с трех сторон.