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В Кремле опровергли заявления из Украины о нападении
23 ноября 2021, 14:15 • 166 • Политика
В Кремле дали ответ на очередные заявления украинских деятелей о подготовке вторжения России.
В Кремле прокомментировали очередные заявления из Украины о подготовке "вторжения" России.
"Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном", - заявил представитель Кремля Дмитроий Песков.
По его словам, "совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", передает РИА Новости.
В Кремле также подчеркнули, что Россия "глубоко обеспокоена" провокациями военных Украины и попытками решить силовым способом конфликт в Донбассе.
- подчеркнул Песков.
По его словам, поставка вооружений Украиной и отправка советников западных стран в эту страну нагнетают обстановку на линии соприкосновения
Ранее глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Источники Блумберг в разведке США утверждали, что Россия якобы намерена напасть на Украину с трех сторон.
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