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В Кремле опровергли обещание Путина премьеру Италии
10 сентября 2020, 14:05 • 50 • Политика
В Риме неправильно поняли поступившие из Москвы сигналы по Навальному
Президент РФ Владимир Путин не поручал создавать какую-либо особую комиссию по расследованию ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в четверг, 10 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте сказал журналистам, что обсудил с Путиным по телефону инцидент с Навальным и тот его якобы заверил в намерении создать "комиссию по расследованию". Эти слова премьера распространила газета Il Foglio. Но в Кремле заявили, что ничего подобного Путин не обещал и соответствующих поручений не давал.
"Я не исключаю, что (…) произошло какое-то недопонимание", – допустил Песков.
Он подтвердил, что лидеры обсуждали "берлинского больного", и Путин сообщил Конте о том, что доследственная проверка не выявила признаков отравления Навального, поэтому оснований для возбуждения уголовного дела де-юре нет, передает РИА "Новости". В то же время, в Москве подтвердили заинтересованность в установлении причин заболевания блогера.
По официальным данным, в последний раз Путин говорил с Конте по телефону 26 августа, пишет URA.RU. По словам итальянского премьера, в Кремле ему пообещали тесно сотрудничать с германской стороной по делу Навального, передает "ФедералПресс".
В четверг, 10 сентября, немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может говорить. Поэтому местные правоохранители, опасаясь повторного покушения, взяли госпиталь "Шарите" под усиленную охрану.
Навального перевезли на лечение в ФРГ 22 августа, присвоив ему статус "гость канцлера".
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