|
В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным
24 мая 2019, 18:54 • 38 • Политика
Дата «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным определена, ее объявят позже. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, она (дата. — Ред.) известна. «Прямая линия» готовится, мы сообщим о ней», — сказал представитель Кремля.
В конце апреля Песков сообщал, что «прямая» линия с президентом пройдет летом.
В ходе предыдущей «прямой линии», которая прошла 7 июня 2018 года и длилась 4 часа 20 минут, президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2019, 08:54
|
23 мая 2019, 13:39
|
24 мая 2019, 03:54
|
22 мая 2019, 01:54
|
17 мая 2019, 19:52
|
21 мая 2019, 12:39
|
20 мая 2019, 04:24