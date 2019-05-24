Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин попросил патриарха разгрузить свой график
"Хотели бы вы стать частью Российской Федерации?": Коротченко предложи...
"Надуть" Трампа: В Лондоне готовятся к масштабной акции в честь презид...
Со слезами и без сделки: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об о...
Главная / Политика

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

24 мая 2019, 18:54  •  38 • Политика
Дата «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным определена, ее объявят позже. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, она (дата. — Ред.) известна. «Прямая линия» готовится, мы сообщим о ней», — сказал представитель Кремля.
В конце апреля Песков сообщал, что «прямая» линия с президентом пройдет летом.
В ходе предыдущей «прямой линии», которая прошла 7 июня 2018 года и длилась 4 часа 20 минут, президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
24 мая 2019, 12:24
"Вы больше по пению. С чужого голоса": Украинский блогер назвал "кретинами" всех "забывших" о ВОВ
24 мая 2019, 15:39
От попытки убийства граждан России до заработка на бомбежках: Карьеру Терезы Мэй оценил Платошкин
23 мая 2019, 23:24
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим
23 мая 2019, 23:24
Снизит коррупцию и количество ДТП: В Госдуме объяснили необходимость обязательной фотофиксации техосмотра
24 мая 2019, 15:39
"Подводный флот растаял": В Сети устроили "реквием" по шести советским подлодкам, игнорируя новые субмарины
24 мая 2019, 15:39
"Надуть" Трампа: В Лондоне готовятся к масштабной акции в честь президента США
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 мая 2019, 02:39
"Он забыл, что "Квартал 95" для него уже закончился": На Украине ...
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донба...
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента...
24 мая 2019, 04:09
Жизнь украинского гастарбайтера в Польше: один выходной в неделю, на сон - шесть часо...
24 мая 2019, 09:09
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха америка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2019, 08:54
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
24 мая 2019, 03:54
В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд
22 мая 2019, 01:54
За гибель людей в Донбассе будет отвечать Зеленский, а не выживший в "Иловайском котле" генерал - соцсети
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.