Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв назвал арест Вышинского нарушением всех возможных норм
Жена Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными
Большая сирийская игра
В МИД заявили об отсутствии угроз для украинских журналистов в России
Главная / Украина

В Кремле огласили темы встречи Путина и Макрона

18 мая 2018, 15:09  •  24 • Украина
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге обсудит развитие двустороннего сотрудничества, а также ряд международных и региональных вопросов, передаёт пресс-служба Кремля.
 
Reuters
 

«Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, главы государств обменяются мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, о сирийском урегулировании и кризисе на Украине.

Кроме того, к подписанию подготовлен ряд совместных документов.

Ранее Путин заявил, что на встрече с французским лидером не планирует поднимать вопрос отмены антироссийских санкций.

24—25 мая Макрон посетит Петербургский международный экономический форум и встретится с президентом России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

24
Источник
Похожие новости
17 мая 2018, 16:24
Союз журналистов Украины заявил о нежелании властей расследовать нападения на работников СМИ
18 мая 2018, 11:54
Жена Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными
18 мая 2018, 08:39
«Поскорее договориться с Россией»: что будет обсуждаться на переговорах Путина и Меркель в Сочи

17 мая 2018, 19:39
Председатель СПЧ прокомментировал арест главы РИА Новости Украина Вышинского
17 мая 2018, 22:54
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу после обстрелов ВСУ
17 мая 2018, 21:09
Госдеп: США были бы рады, если бы проект "Северный поток - 2" не был претворен в жизнь
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 мая 2018, 10:39
Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный!
16 мая 2018, 00:12
Кaк скрывал cвои взгляды консул-шoвиниcт
12 мая 2018, 14:39
Генпрокурор Украины нашел такого же, как он, среди эсэсовцев
15 мая 2018, 06:10
«Кинжальный» вердикт России
12 мая 2018, 00:09
«Мы сровняем с землей Тель-Авив»
17 мая 2018, 10:10
Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты
16 мая 2018, 08:09
7 стран для захвата США или «Список Кларка» против плана Путина (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.