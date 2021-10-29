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В Кремле одной фразой обнулили критику Госдепа США об иноагентах
29 октября 2021, 13:50 • 197 • Политика
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову хватило одной фразы, чтобы обнулить критику Госдепа США нашего закона об иноагентах. "Мы не намерены его ни с кем обсуждать", - подчеркнули в Кремле.
Закон об иноагентах в последнее время активно обсуждается не только в России, но и за рубежом. В Госдепе США и вовсе позволили себе раскритиковать законодательство России в этом вопросе.
Однако в Кремле подобное хамство терпеть не стали. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову хватило всего одной фразы, чтобы осадить американских дипломатов и обнулить их критику на корню.
"Мы не намерены его ни с кем обсуждать", - подчеркнул Песков.
В Кремле напомнили о том, что речь идёт о внутреннем законодательстве нашей страны, и в этом случае к критике, подобной той, что позволил себе Госдепартамент США, в России прислушиваться не намерены.
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