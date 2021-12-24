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В Кремле одним фактом обнулили истерию вокруг армии России на границе с Украиной

24 декабря 2021, 15:15  •  318 • Политика
Россия ответила на обвинение в "сосредоточении войск на границе с Украиной". В Кремле буквально одним фактом обнулили истерию Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Россия имеет полное право перемещать свою армию по своей территории так, как считает нужным.
Что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории,
- указал Песков.
Нельзя игнорировать недружественные действия оппонентов по НАТО, добавил Песков. Представитель Кремля особо подчеркнул, что США вместе с европейскими странами осуществляют провокационные манёвры в отношении России: в частности, проводят учения рядом с границей России, перемещают корабли и авиацию.

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