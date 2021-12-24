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В Кремле одним фактом обнулили истерию вокруг армии России на границе с Украиной
24 декабря 2021, 15:15 • 318 • Политика
Россия ответила на обвинение в "сосредоточении войск на границе с Украиной". В Кремле буквально одним фактом обнулили истерию Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Россия имеет полное право перемещать свою армию по своей территории так, как считает нужным.
- указал Песков.
Нельзя игнорировать недружественные действия оппонентов по НАТО, добавил Песков. Представитель Кремля особо подчеркнул, что США вместе с европейскими странами осуществляют провокационные манёвры в отношении России: в частности, проводят учения рядом с границей России, перемещают корабли и авиацию.
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