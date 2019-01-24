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В Кремле очень жестко оценили попытку узурпации верховной власти в Венесуэле
24 января 2019, 14:24 • 89 • Политика
В Кремле очень жестко оценили попытку узурпации верховной власти в Венесуэле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле ее считают противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права и напомнил о недопустимости вмешательства третьих стран во внутренние дела страны.
Ранее в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "попыткой узурпации верховной власти" Венесуэлы. При этом в Кремле очень жестко оценили происходящее в республике, посчитав попытку госпереворота "противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права".
Песков указал также на то, что в Кремле обеспокоены информацией о том, что в данном случае могло быть вмешательство извне третьих стран.
"Считаем такое вмешательство недопустимым, - жестко добавил Песков, - способным иметь весьма негативные последствия".
Песков напомнил СМИ о том, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро - "легитимный глава государства". На этот факт он обратил внимание, когда отвечал на вопрос журналистов о предоставлении убежища Мадуро, если тот попросит.
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